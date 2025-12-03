Треть жителей УрФО планирует покупку загородного жилья в ближайший год





— отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной

и загородной недвижимости Авито Недвижимости Загородное жилье особенно популярно у молодых семей с детьми, которые ищут возможность для расширения пространства без большого увеличения бюджета на покупку. При сопоставимых затратах они могут позволить дом гораздо большей площади по сравнению с квартирой в черте города. На решение влияет и развитие технологий: удаленная работа, дистанционное обучение, телемедицина уменьшают зависимость от городской инфраструктуры, поэтому решение о переезде в пригород дается проще,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Около 33% жителей Уральского федерального округа планируют приобрести загородную недвижимость в ближайшие 12 месяцев, выяснили Авито Недвижимость и Авито Реклама в опросе. Почти каждый десятый (8%) готов потратить на покупку свыше 7 млн рублей, средний бюджет составляет 2 851 799 рублей. Среди заинтересованных 41% ищут дом для постоянного проживания, 32% рассматривают дачные дома для сезонного отдыха, а 17% планируют приобрести участок под строительство.Большинство респондентов при выборе загородного жилья ориентируются на транспортную доступность (57%), близость лесов и водоёмов (53%) и развитую инфраструктуру (50%). Качество постройки и инженерные коммуникации важны для 47%, социальная инфраструктура — для 26%, а удалённость от города учитывается у 23% опрошенных. Основной мотив покупки — улучшение экологической обстановки (31%), рост цен и низкая доступность городской недвижимости (17%) и наличие удалённой работы (13%).