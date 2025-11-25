Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек

09.48 Среда, 3 декабря 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 13 возгораний, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Шесть пожаров произошли в жилом секторе, спасены 29 человек.

В Асбесте на улице Заводская огонь повредил стены, мебель и электрооборудование административно-бытового помещения на площади 8 квадратов. До прибытия пожарных эвакуировались 70 человек, возгорание ликвидировали 10 специалистов и 3 единицы техники за 10 минут.

В Екатеринбурге на улице Громова горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 8 квадратов, пожар потушили за 8 минут 13 огнеборцев и 3 единицы техники. На улице Симферопольская в муниципальном жилом доме огонь повредил отделку и имущество на балконе, а также оконную раму на площади 2 квадратных метра. Хозяин квартиры ликвидировал возгорание первичными средствами пожаротушения, на место прибыли 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

В Камышлове на улице Льва Толстого огонь повредил кровлю частной бани на площади 3 квадрата, пожар ликвидировали 8 специалистов и 2 единицы техники за 5 минут. В Екатеринбурге на улице Громова огонь затронул кровлю торгового павильона на площади 1 квадрат, возгорание устранили за 3 минуты 28 специалистов при поддержке 8 единиц техники.

На улице Авиационная в Екатеринбурге огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в квартире муниципального дома на площади 50 квадратов. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 54 человека. с помощью спасательных масок спасены 29 человек, в том числе 7 детей. Пожар ликвидировали 15 специалистов и 49 единиц техники за 63 минуты.

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем — 23%, нарушение правил эксплуатации печей — 15%, короткое замыкание электрооборудования — 8%.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Два человека погибли и пять спасены за сутки при пожарах в Свердловской области
25 ноября 2025
В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб
29 ноября 2025
Человек погиб при пожаре под Екатеринбургом
30 ноября 2025
За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
24 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK