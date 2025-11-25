В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 13 возгораний, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Шесть пожаров произошли в жилом секторе, спасены 29 человек.В Асбесте на улице Заводская огонь повредил стены, мебель и электрооборудование административно-бытового помещения на площади 8 квадратов. До прибытия пожарных эвакуировались 70 человек, возгорание ликвидировали 10 специалистов и 3 единицы техники за 10 минут.В Екатеринбурге на улице Громова горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 8 квадратов, пожар потушили за 8 минут 13 огнеборцев и 3 единицы техники. На улице Симферопольская в муниципальном жилом доме огонь повредил отделку и имущество на балконе, а также оконную раму на площади 2 квадратных метра. Хозяин квартиры ликвидировал возгорание первичными средствами пожаротушения, на место прибыли 8 огнеборцев и 3 единицы техники.В Камышлове на улице Льва Толстого огонь повредил кровлю частной бани на площади 3 квадрата, пожар ликвидировали 8 специалистов и 2 единицы техники за 5 минут. В Екатеринбурге на улице Громова огонь затронул кровлю торгового павильона на площади 1 квадрат, возгорание устранили за 3 минуты 28 специалистов при поддержке 8 единиц техники.На улице Авиационная в Екатеринбурге огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в квартире муниципального дома на площади 50 квадратов. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 54 человека. с помощью спасательных масок спасены 29 человек, в том числе 7 детей. Пожар ликвидировали 15 специалистов и 49 единиц техники за 63 минуты.Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем — 23%, нарушение правил эксплуатации печей — 15%, короткое замыкание электрооборудования — 8%.