К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 2 декабря, Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал местного жителя Максима Попова виновным в убийстве сожительницы и краже телефона у незнакомки и назначил 13,5 лет лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, весной 2024 года 46-летний осуждённый вместе со своей 36-летней сожительницей устроился работать в коллективное садоводческое товарищество, где им дали дом, чтобы было где жить. Примерно в тот же период между ними произошёл конфликт, согласно материалам дела, из-за наркотиков, в ходе которого мужчина схватил женщину за шею и переломил хрящи гортани – она не смогла дышать и скончалась от асфиксии. Чтобы скрыть преступление, он спрятал труп в погребе, после чего сбежал. Тело женщины нашли только в ноябре 2024 года, когда работать в товариществе устроились другие люди.
Кража, за которую также осудили мужчину, не связана с убийством. Она произошла 3 апреля 2024 года возле магазина в Каменске-Уральском, где осуждённый вытащил телефон стоимостью 17 тысяч рублей из кармана джинсов незнакомой ему женщины.
Отбывать наказание – 13 лет 6 месяцев – мужчина будет в исправительной колонии особого режима, сообщили в прокуратуре.
