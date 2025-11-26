Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эксперты отмечают положительные тенденции на российском автомобильном рынке. Ключевые выводы были представлены на первом федеральном «Авто Саммите», организованном «Авито Авто» для производителей, дилеров и регуляторов.По данным аналитиков, спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 12,3% в годовом сопоставлении. Наиболее популярными оказались машины стоимостью от двух до трёх миллионов рублей. Параллельно растёт и активность на вторичном рынке. Интерес к подержанным автомобилям с июня по октябрь увеличился почти на треть.Потребители чаще всего рассматривают бюджетные варианты стоимостью до двух миллионов рублей. При этом средние цены на автомобили демонстрируют снижение. Стоимость новых машин в январе-октябре 2025 года незначительно уменьшилась, составив около 3,4 миллиона рублей. Автомобили с пробегом подешевели более заметно — на 7,4%.Покупатели всё активнее переходят в цифровое пространство. Подавляющее большинство клиентов начинает поиск автомобиля онлайн. Доля общения с продавцами через онлайн-чаты существенно выросла с начала прошлого года. Производители адаптируются к новым цифровым реалиям. «АВТОВАЗ», например, планирует внедрять систему автоматизированного управления дилерскими центрами и искусственный интеллект.Стратегическое партнерство с онлайн-платформами стало частью бизнеса компаний. Дилеры «LADA» ежемесячно размещают на Авито десятки тысяч новых автомобилей. Онлайн-сервисы платформы предлагают покупателям и продавцам удобные цифровые инструменты. Так, сервис «Селект» позволяет полностью выбрать и забронировать автомобиль у дилера через интернет. А сервис «Аукцион» помогает владельцам быстро найти покупателя для своего автомобиля.