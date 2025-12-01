Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Средняя цена электромобилей с пробегом в Свердловской области за год снизилась на 28,2% и составила 2,8 миллиона рублей. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в «Авито Авто».Больше всего спросом пользуются подержанные электрокары брендов Nissan, Zeekr, Tesla, Avatr и Volkswagen, а среди моделей – Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Avatr 11. При этом ощутимее всего спрос вырос на машины Tesla – на 64,9%, Zeekr – на 35,2%, тогда как Nissan стал популярнее лишь 15,6%. Среди моделей в лидерах Avatr 11 – ей интересовали в 3,5 раза чаще, Zeekr 001 – на 40,9%, Nissan Leaf – на 16,1%.Больше всего на Авито электрокаров Nissan – их доля на площадке составила 36%. Среди остальных у Zeekr 21%, у Tesla 13%, у Avatr 4,3% и у Volkswagen 3,2%. Каждое третье объявление среди таких машин – о продаже Nissan Leaf (35,7%). Также в топе электрические модели Zeekr 001 (14,4%), Tesla Model 3 (8,4%) и Avatr 11 (2,9%).Снижение цен эксперты связывают как с удешевлением отдельных моделей, так и с увеличением доли более доступных вариантов. Так, например, стоимость Avatr 11 упала на 30,9% до 4,76 миллиона рублей, Tesla Model 3 – на 15,3% до 3,05 миллиона, Zeekr 001 – на 12,8% до 5,19 миллиона и Nissan Leaf – на 2,4% до 829 тысяч рублей.