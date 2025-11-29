На благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи в Екатеринбурге собрали 175,8 млн рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На пятнадцатой Екатерининской ассамблее, проходящей в Екатеринбурге по инициативе Союза промышленников и предпринимателей области, собрано 175,8 млн рублей. По данным организаторов, этой суммы достаточно для реализации всех 22 заявленных благотворительных проектов.Самым заметным участником аукциона стала международный гроссмейстер и чемпионка мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина. Она приобрела три лота, среди них ужин с президентом ФИДЕ и бывшим вице-премьером России Аркадием Дворковичем за 11 млн рублей и шахматы из личной коллекции губернатора Свердловской области Дениса Паслера. За шахматы, как сообщают организаторы, было внесено 20 млн рублей. Кроме того, Гарифуллина участвовала в покупке фотографии «Земля Франца-Иосифа», которую предоставил президент РСПП Александр Шохин. Этот лот выкупили в складчину вместе с основателем группы компаний «Ant-Group» и членом только что созданного свердловским губернатором совета по развитию промышленности Антоном Батаковым и генеральным директором группы компаний «PRO» Андреем Гончаровым за 27 млн рублей.В числе лотов оказался и благотворительный пакет от Театра Наций, включающий приглашение на спектакль «Обыкновенная смерть», экскурсию и ужин с Евгением Мироновым. Лот предоставил сам Евгений Миронов, его приобрёл генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев за 9 млн рублей. Ещё одна возможность, выставленная на аукционе, предполагала однодневный контракт с футбольным клубом «Урал». Приобретатель сможет провести день вместе с командой. Этот лот выкупил директор предприятия «Малышева-73» Игорь Заводовский также за 9 млн рублей.Екатерининская ассамблея проводится ежегодно с 2011 года. Центральным событием мероприятия традиционно становится благотворительный аукцион, на котором представлены предметы из частных коллекций бизнесменов, деятелей культуры, спортсменов и политиков. Все средства направляются в виде грантов на благотворительные проекты, выбранные по конкурсу. После аукциона также проходит благотворительная лотерея, где гости могут приобрести билеты стоимостью 5 тысяч рублей и выиграть предметы искусства, книги и театральные сувениры.