Прокуратура проводит проверку после сообщения о травле ребёнка с инвалидностью в Екатеринбурге

15.35 Вторник, 9 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после сообщения о травле ученика шестого класса с инвалидностью в 143-й школе.

Ранее издание «ЕАН» сообщило, что мальчик сломал руку в двух местах, когда убегал от издевавшихся над ним детей. Это случилось вчера. По словам матери школьника, сына травят из-за его особенностей с первого класса, но впервые дошло до травмы. Теперь она настаивает на том, чтобы обидчиков отстранили от учёбы и поставили на учёт.

Прокуратура намерена разобраться в ситуации, выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок получил травму, и дать оценку действиям учителей.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
