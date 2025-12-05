Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку после сообщения о травле ребёнка с инвалидностью в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после сообщения о травле ученика шестого класса с инвалидностью в 143-й школе.
Ранее издание «ЕАН» сообщило, что мальчик сломал руку в двух местах, когда убегал от издевавшихся над ним детей. Это случилось вчера. По словам матери школьника, сына травят из-за его особенностей с первого класса, но впервые дошло до травмы. Теперь она настаивает на том, чтобы обидчиков отстранили от учёбы и поставили на учёт.
Прокуратура намерена разобраться в ситуации, выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок получил травму, и дать оценку действиям учителей.
