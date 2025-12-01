Взорвавший гранату в логиновской школе подросток получил компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Белоярская межрайонная прокуратура добилась выплаты компенсации подростку, травмированному в школе. Инцидент произошёл в МБОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21».Прокурорской проверкой было установлено, что травма подростком была получена 7 мая 2025 года. В этот день сотрудники школы готовили сценическое выступление к мероприятию. Среди прочего реквизита для постановки использовалась страйкбольная граната. После завершения репетиции опасный предмет был оставлен без присмотра в учебном кабинете. Именно там его обнаружил шестиклассник.Подросток взял гранату и дёрнул за чеку. В результате срабатывания пиротехнического устройства школьник получил серьёзные повреждения. Медицинское освидетельствование зафиксировало у него ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца. Полученные травмы потребовали продолжительного лечения.На основании собранных материалов прокуратура подготовила исковое заявление. Оно было направлено в суд для защиты прав пострадавшего несовершеннолетнего. В иске содержалось требование о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда и о возмещении расходов на лечение.В ходе судебного разбирательства между законным представителем ребёнка и школой было заключено мировое соглашение. Согласно его условиям, образовательное учреждение признало свою ответственность за произошедшее и добровольно обязалось выплатить пострадавшему денежные средства. Общая сумма выплат составила 22 200 рублей: 20 000 рублей перечислены в качестве компенсации морального вреда и 2 200 рублей возместили фактические расходы на медицинскую помощь.