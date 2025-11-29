В Екатеринбурге 1 декабря на час ограничат движение по проспекту Ленина

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 1 декабря временно закроют движение на участке проспекта Ленина от Бажова до Луначарского. Ограничение будет действовать с 09:45 до 10:45, сообщили в мэрии Екатеринбурга.Перекрытие связано с церемонией возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Мероприятие проводят в честь 15-летия создания Центрального военного округа.Ограничения затронут только нечётную сторону проспекта. Транзитный транспорт на это время проехать не сможет.