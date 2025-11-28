Возрастное ограничение 18+
Завокзальную продбазу Екатеринбурга застроят многоэтажными «человейниками»
Фрагмент проекта застройки
На суд общественности «выкатили» проекта межевания территории в Завокзальном районе Екатеринбурга, где располагалась большая продовольственная база «Стрела». Здесь планируется провести масштабную жилую застройку.
Участок, который собираются застроить «человейниками» и прочими зданиями, расположен между улицами Стрелочников и Героев России. Проект предполагает разделение территории на три отдельных участка для многоэтажного строительства. Площадь первого участка составит 7131 квадратный метр. Второй участок займёт 3525 квадратных метров. Третий участок будет самым большим, его площадь — 7108 квадратных метров.
На первом этапе застройки, как поясняют эксперты интернет-ресурса «Квадратный метр», планируется построить 32 720 квадратных метров жилья. Второй этап добавит еще 16 360 квадратных метров жилой недвижимости. На заключительном, третьем этапе, объём строительства тоже составит 32 720 квадратных метров. Таким образом, общий объём нового жилья на месте «Стрелы» достигнет 81 800 квадратных метров.
Помимо жилья, в проекте предусмотрена инфраструктура для автомобилистов. С окончанием строительства здесь появится 621 машино-место в подземных или наземных паркингах. Кроме того, на указанном участке планируется возведение коммерческих строений и муниципального детского сада. Детсад хотят возвести на месте двух деревянных домов, а принимать он сможет до 200 детей.
Ознакомиться с материалами проекта и оставить своё мнение о нём горожане могут на официальном портале Екатеринбург.рф.
