В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером в Екатеринбурге на Чусовском тракте водитель Suzuki SX4, ехавший со стороны ЕКАД, сбил 83-летнюю женщину.По предварительным данным, пенсионерка шла с краю проезжей части, когда водитель совершил наезд. В результате ДТП пожилая женщина скончалась, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.Установлено, что за рулём Suzuki была 47-летняя женщина с водительским стажем 19 лет. По её словам, она не сразу заметила человека на дороге.