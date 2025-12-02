Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером в Екатеринбурге на Чусовском тракте водитель Suzuki SX4, ехавший со стороны ЕКАД, сбил 83-летнюю женщину.
По предварительным данным, пенсионерка шла с краю проезжей части, когда водитель совершил наезд. В результате ДТП пожилая женщина скончалась, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Установлено, что за рулём Suzuki была 47-летняя женщина с водительским стажем 19 лет. По её словам, она не сразу заметила человека на дороге.
