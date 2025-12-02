Возрастное ограничение 18+
Наживавшейся на нелегальных мигрантах банде «работодателей» вынесли приговор в Серове
Фото: Серовский районный суд
В Серове вынесли приговор банде «работодателей», которые нелегально трудоустраивали иностранных граждан на полигоне ТБО.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, реальные сроки получили четыре человека – Александр Шелепов, как организатор, его сын Андрей Шелепов, а также Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы.
Согласно материалам дела, с 2013 по 2019 год они незаконно привлекали к труду граждан Таджикистана, намеренно подыскивая тех, кто был социально незащищён, и предлагая им жильё и работу, после чего фиктивно регистрировали и без каких-либо документов отправляли трудиться на полигон.
Александр Шелепов, будучи начальником полигона ТБО МП «Серовавтодор», контролировал доступ на объект, скрывая нелегалов от проверок, а его сын Андрей, отвечавший за логистику и реализацию продукции, обеспечивал рабочих жильём (они жили в его доме в Серове) и занимался сбытом вторсырья, которое те сортировали на полигоне.
Музафар Давлятмуродов искал в Екатеринбурге иностранцев, находившихся в сложном материальном положении, и предлагал свою «помощь». Затем регистрировал их по разным адресам в уральской столице, чтобы формально соблюсти требования миграционного учёта, и перевозил их в Серов, где они уже начинали жить и работать. Дустмурод Давлятмуродов сначала был сам одним из таких нелегально трудоустроенных мигрантов, но потом и сам стал заниматься поиском и «вербовкой» соотечественников.
Суд квалифицировал деяние банды по части 2 статьи 322.1 УК РФ – «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору». Александр Шелепов получил 2 года 4 месяца колонии строгого режима, а Андрей Шелепов, Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы были приговорены к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Также суд взыскал с них от 63 до 149 тысяч рублей в счёт возмещения расходов на оплату услуг государственных защитников и переводчика.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, реальные сроки получили четыре человека – Александр Шелепов, как организатор, его сын Андрей Шелепов, а также Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы.
Согласно материалам дела, с 2013 по 2019 год они незаконно привлекали к труду граждан Таджикистана, намеренно подыскивая тех, кто был социально незащищён, и предлагая им жильё и работу, после чего фиктивно регистрировали и без каких-либо документов отправляли трудиться на полигон.
«Целью была нажива за счёт эксплуатации дешёвой и бесправной рабочей силы»,
– подчеркнули в суде.
Александр Шелепов, будучи начальником полигона ТБО МП «Серовавтодор», контролировал доступ на объект, скрывая нелегалов от проверок, а его сын Андрей, отвечавший за логистику и реализацию продукции, обеспечивал рабочих жильём (они жили в его доме в Серове) и занимался сбытом вторсырья, которое те сортировали на полигоне.
Музафар Давлятмуродов искал в Екатеринбурге иностранцев, находившихся в сложном материальном положении, и предлагал свою «помощь». Затем регистрировал их по разным адресам в уральской столице, чтобы формально соблюсти требования миграционного учёта, и перевозил их в Серов, где они уже начинали жить и работать. Дустмурод Давлятмуродов сначала был сам одним из таких нелегально трудоустроенных мигрантов, но потом и сам стал заниматься поиском и «вербовкой» соотечественников.
Суд квалифицировал деяние банды по части 2 статьи 322.1 УК РФ – «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору». Александр Шелепов получил 2 года 4 месяца колонии строгого режима, а Андрей Шелепов, Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы были приговорены к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Также суд взыскал с них от 63 до 149 тысяч рублей в счёт возмещения расходов на оплату услуг государственных защитников и переводчика.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
02 декабря 2025
02 декабря 2025
В Первоуральске руководительницу УК признали виновной в хищении более 18 млн рублей у организации
05 декабря 2025
05 декабря 2025