Под Асбестом столкнулись «Газель» и самосвал, водитель погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 21 километре автодороги «Асбест – посёлок Белоярский» вблизи Асбеста произошла авария с участием «Газели» и самосвала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, водитель «Газели» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество грузовику «Shacman», движущемуся по главной. После удара оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, из кузовов высыпался перевозимый груз, частично оказался на проезжей части.Водитель «Газели» погиб. Водителя самосвала доставили в больницу Асбеста для обследования. Личность погибшего и подробные обстоятельства ещё уточняются полицией.