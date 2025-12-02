Возрастное ограничение 18+
Под Асбестом столкнулись «Газель» и самосвал, водитель погиб
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 21 километре автодороги «Асбест – посёлок Белоярский» вблизи Асбеста произошла авария с участием «Газели» и самосвала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, водитель «Газели» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество грузовику «Shacman», движущемуся по главной. После удара оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, из кузовов высыпался перевозимый груз, частично оказался на проезжей части.
Водитель «Газели» погиб. Водителя самосвала доставили в больницу Асбеста для обследования. Личность погибшего и подробные обстоятельства ещё уточняются полицией.
