СК сообщил о завершении уголовного дела в Кировграде о попытке подкупа полицейского
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Кировграде будут судить 32-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). В СУ СКР по Свердловской области сообщили о завершении расследования уголовного дела.
По версии следствия, 23 сентября 2025 года обвиняемый, являясь представителем одной из коммерческих организаций, попытался подкупить полицейского, чтобы тот не принимал меры в отношении организации. Однако сотрудник полиции отказался и сообщил о попытке дать взятку в дежурную часть территориального ОВД.
Известно, что нарушение, на которое обвиняемый просил закрыть глаза, связано с незаконным привлечением к труду иностранных граждан. О какой организации идёт речь, в СК не уточнили.
