В Екатеринбурге крыша летнего кофе масштабно заполыхала посреди зимней стужи
Фото: МЧС по Свердловской области
Один из самых масштабных свердловских пожаров за текущие сутки произошёл в Екатеринбурге. Загорелось летнее кафе, расположенное на улице Армавирской.
Как сообщает областное Министерство чрезвычайных ситуаций, огонь охватил кровлю летнего кафе. К моменту прибытия на вызов пожарных, пламя охватило уже 150 квадратных метров и грозил перекинуться на соседние строения.
Учитывая масштаб и серьёзность пожара, к месту происшествия направили 25 специалистов-огнебороцев в сопровождении девяти единиц техники. Благодаря их оперативным и слаженным действиям распространения пожара удалось избежать. На всю операцию по тушению пожара им потребовалось 74 минуты.
Причины возникновения пожара на Армавирской пока не ясны. Сейчас дознаватели устанавливают, что привело к тому, что у кафе посреди зимней стужи заполыхала крыша.
