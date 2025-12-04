В Екатеринбурге задержали предполагаемых бегунков-гастролёров после хищения у пенсионерки





– сказали в пресс-группе. «В период, когда граждане массово заказывают товары и услуги, вероятность стать жертвой обмана чрезвычайно высока. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, не переводите свои деньги на неизвестные счета без проверки их подлинности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали двух мужчин по подозрению в серии мошеннических хищений. По словам задержанных, их наняла некая «Ангелина» из Телеграма, заверявшая, что работа легальна.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, задержанными оказались 27-летний житель Железногорска (Курская область), ранее занимавшейся рекламой и консалтингом, и 35-летний петербуржец, назвавший себя специалистом в области электромонтажных работ. Они рассказали, что неизвестная (либо неизвестный с симпатичной девушкой на аватаре) предложила несложную работу по сбору и пересылке денежных средств, заверив, что работа законна. Мужчины согласились и отправились сначала в Москву, где успешно выполняли поручения «Ангелины», после чего отправились на Урал, где «обдирали» пенсионеров из разных городов, включая Челябинск и Пермь.«Гастроли» завершились в Екатеринбурге после похищения у 76-летней женщины 500 тысяч рублей. Вычислить подозреваемых сумели местные сыщики. Сейчас оба задержаны и помещены под стражу. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».В полиции отмечают, что в преддверии новогодних праздников мошенники становятся особенно активны.