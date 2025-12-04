Устроившего суету в самолёте пассажира в Кольцово встречали полицейские

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Самолёт, прилетевший в Екатеринбург из Дубая этой ночью, встречали сотрудники транспортной полиции Кольцово.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, в дежурную часть кольцовской полиции поступила информация о том, что в пребывающем самолёте один из пассажиров нарушает общественный порядок. По прибытию оказалось, что устроивший суету нарушитель матерился и по внешнему виду был пьян. Его задержали и доставили в дежурную часть, где выяснилось, что мужчина возвращался с отдыха. Во время полёта он громко разговаривал и «грязно» выражался. Ему стали делать замечания, но вместо того, чтобы исправиться он стал возмущаться и ругаться с окружающими. Требование командира воздушного судна прекратить он также проигнорировал.В итоге на мужчину составили два протокола: по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения на самолёте»). До рассмотрения материалов его оставили в спецпомещении для задержанных. Проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не стали, поскольку мужчина отказался.