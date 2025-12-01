Возрастное ограничение 18+
Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области малые и средние предприятия, а также государственные организации стали активнее использовать современные системы видеонаблюдения и СКУД (системы контроля и управления доступом), сообщили в МТС. По данным компании, в 2025 году наибольший интерес к этим сервисам проявили предприятия малого и среднего бизнеса, строительные компании и их подрядчики, а также организации государственного сектора.
В третьем квартале 2025 года доля компаний малого и среднего бизнеса, пользующихся сервисами интеллектуального мониторинга и видеоаналитики, вдвое превысила долю крупных предприятий. Среди новых клиентов чаще всего оказываются компании, занятые ресторанным бизнесом, производством упаковки и оказанием услуг доставки. Крупные компании чаще всего используют мониторинг строительные организации, производители цемента и асфальта, строители энергетических объектов и продавцы промышленного оборудования.
Впервые в топ-3 потребителей видеонаблюдения и СКУД вошли государственные организации региона. Например, администрация Ленинского района Екатеринбурга вместе с МТС организовала круглосуточное видеонаблюдение и систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в парке Архипова.
Видеонаблюдение и автоматический анализ потокового видео с помощью умных камер перестали восприниматься бизнесом и государственной властью, как диковинный, но не обязательный инструмент безопасности и поддержания порядка. Интеллектуальные системы зарекомендовали себя самыми надежными вахтёрами, контролёрами, патрульными и инспекторами по технике безопасности. Они же выступают и лучшими адвокатами, в случае наступления чрезвычайных ситуаций. <...> И мы рады, что осознание важности цифровизации производства вслед за крупными компаниями, приходит и к малым предпринимателям, и к бюджетным организациям,
— отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров
