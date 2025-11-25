Возрастное ограничение 18+
Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге кошке с оторванной лапой не захотели помочь в одной из ветеринарных клиник. Вместо этого её отправили обратно на улицу, на верную гибель. К счастью, она оказалась под опекой приюта для больных и травмированных животных «Клякса».
В «Кляксе» не стали раскрывать название ветклиники, отказавшей травмированному животному в помощи. Рассказали лишь следующее:
Сейчас кошка без задней лапки получает необходимую ветеринарную помощь, но — как это чаще всего у «Кляксы» бывает, — в долг. Помочь закрывать долги по её лечению и содержанию можно, воспользовавшись нижеуказанными реквизитами:
В «Кляксе» не стали раскрывать название ветклиники, отказавшей травмированному животному в помощи. Рассказали лишь следующее:
Акулину с оторванной лапой подобрали кормилицы, принесли в клинику. «Ветеринар» дословно им сказал: «Она же бездомная, отнесите туда, где взяли». И они отнесли. Хорошо хоть не промолчали, не скрыли. Два дня понадобилось, чтобы её найти.
Сейчас кошка без задней лапки получает необходимую ветеринарную помощь, но — как это чаще всего у «Кляксы» бывает, — в долг. Помочь закрывать долги по её лечению и содержанию можно, воспользовавшись нижеуказанными реквизитами:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
02 декабря 2025
02 декабря 2025