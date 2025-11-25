Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник

Акулину с оторванной лапой подобрали кормилицы, принесли в клинику. «Ветеринар» дословно им сказал: «Она же бездомная, отнесите туда, где взяли». И они отнесли. Хорошо хоть не промолчали, не скрыли. Два дня понадобилось, чтобы её найти.

В Екатеринбурге кошке с оторванной лапой не захотели помочь в одной из ветеринарных клиник. Вместо этого её отправили обратно на улицу, на верную гибель. К счастью, она оказалась под опекой приюта для больных и травмированных животных «Клякса».В «Кляксе» не стали раскрывать название ветклиники, отказавшей травмированному животному в помощи. Рассказали лишь следующее:Сейчас кошка без задней лапки получает необходимую ветеринарную помощь, но — как это чаще всего у «Кляксы» бывает, — в долг. Помочь закрывать долги по её лечению и содержанию можно, воспользовавшись нижеуказанными реквизитами: