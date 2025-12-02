Возрастное ограничение 18+
Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
Фото: прокуратура Свердловской области
В Нижней Туре вынесли приговор туристическому агенту Светлане Ставровой. Согласно материалам дела, она брала деньги за путёвки, но не покупала их.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с марта 2021 года по сентябрь 2023 года она получила более 3,2 миллиона рублей, обещая забронировать и приобрести путёвки, но так и не исполнила взятые на себя обязательства. В результате её действий пострадало 39 человек. Свою вину она признала в полном объёме, подчеркнули в ведомстве.
Нижнетуринский городской суд признал её виновной в мошенничестве в значительном и крупном размере (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ) и назначил ей 5 лет исправительной колонии общего режима с отсрочкой до тех пор, пока ребёнку не исполнится 14 лет. Также суд удовлетворил иски о взыскании суммы ущерба.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с марта 2021 года по сентябрь 2023 года она получила более 3,2 миллиона рублей, обещая забронировать и приобрести путёвки, но так и не исполнила взятые на себя обязательства. В результате её действий пострадало 39 человек. Свою вину она признала в полном объёме, подчеркнули в ведомстве.
Нижнетуринский городской суд признал её виновной в мошенничестве в значительном и крупном размере (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ) и назначил ей 5 лет исправительной колонии общего режима с отсрочкой до тех пор, пока ребёнку не исполнится 14 лет. Также суд удовлетворил иски о взыскании суммы ущерба.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
02 декабря 2025
02 декабря 2025
К четырём годам колонии приговорили студента за хищение 542 тысяч рублей у пенсионерки в Верхней Пышме
26 ноября 2025
26 ноября 2025