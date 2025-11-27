Возрастное ограничение 18+

Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество

10.06 Вторник, 2 декабря 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 2 декабря, в Академическом районном суде Екатеринбурге вынесли приговор 25-летней местной жительницы за мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, девушка на протяжении года врала своему любовнику о беременности, а потом и о рождении ребёнка, чтобы требовать от него деньги на «улучшение жилищных условий и оплату медицинских услуг». Всего таким образом она получила не менее 23,4 миллиона рублей.

Суд признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил ей 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до тех пор, пока её реальному ребёнку не исполнится 14 лет, сообщает областная прокуратура.

По данным 66.ru, её ребёнку сейчас восемь лет. Также издание пишет, что ранее осуждённая была участницей проекта «Дом 2».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
