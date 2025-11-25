Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю выявлено 38,4 тысячи случаев острых респираторных инфекций, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Из них 19 тысяч зарегистрировано в Екатеринбурге. Показатель находится на уровне средних многолетних значений, однако выше результатов предыдущей недели на 21,7%. По данным ведомства, 66% заболевших составляют дети.В рамках лабораторного мониторинга специалисты обследовали 918 человек. Анализы выявили вирусы гриппа, парагриппа, covid-19, риновирусы, боковирусы и другие возбудители, которые продолжают циркулировать в регионе в осенне-зимний период.Для сдерживания распространения гриппа и ОРВИ в социальных, медицинских и образовательных учреждениях действуют дополнительные профилактические меры, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. В регионе выполнено более 2100000 прививок от гриппа, охват вакцинацией составил 52,1% населения.