Владелицу центров для «трудных подростков» отправили под стражу, один из центров находился под Екатеринбургом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Истринский суд в Московской области избрал меру пресечения Анне Хоботовой, владелице частного центра реабилитации для подростков, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области. Женщину заключили под стражу до 22 января 2026 года. Решение принято после расследования обстоятельств, при которых в подмосковном Дедовске, по версии следствия, незаконно удерживались 24 несовершеннолетних.Следствие устанавливает, что с августа по ноябрь 2025 года подростки находились в центре под видом лечения от зависимостей, однако фактически подвергались насилию. 23 ноября в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии поступил 16-летний подросток. После проверки возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконное лишение свободы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Ситуация в Подмосковье привела к проверкам филиала и в Свердловской области. Следственные действия прошли в посёлке Исеть под Екатеринбургом, где работал единственный центр Анны Хоботовой за пределами Московского региона и Юга России. Как сообщили в верхнепышминском следственном отделе СКР, уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбуждено после визита силовиков.