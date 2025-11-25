Завершён ремонт первого участка дороги между Нижней Салдой и Алапаевском

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершён капитальный ремонт первого отрезка автодороги Нижняя Салда – Алапаевск, сообщил телеграм-канал губернатора Дениса Паслера. На шести километрах трассы от Нижней Салды до деревни Акинфиево уложено новое покрытие, установлены барьерные ограждения протяжённостью более 200 метров, смонтированы 72 сигнальных столбика и 63 дорожных знака.Второй отрезок с 6 по 15 километр планируют отремонтировать и ввести в эксплуатацию в 2026 году. Как сообщил Денис Паслер, этот объект входит в число самых протяжённых дорожных проектов 2025 года, реализуемых по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».По данным губернатора, в 2025 году в Свердловской области привели в порядок свыше 440 километров дорог, из них 285 километров по нацпроекту. В регионе также реконструируют пять мостов и путепроводов. Дорожный фонд области на 2026 год составит 40 миллиардов рублей.