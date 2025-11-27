Возрастное ограничение 18+
В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели троих детей в ночь с 4 на 5 сентября в ДНТ «Златобор», чьи жизни унёс пожар. Следствие считает, что трагедия произошла по вине отца.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мужчине вменяют часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Согласно материалам дела, он построил дом, в котором проживала семья, самостоятельно, и самостоятельно провёл провода, не имея специального образования и знаний. Кроме того, по версии следствия, мужчина знал, что проводка в туалете, откуда начался пожар, неисправна, но ничего не делал с этим. Сейчас отец признает свою вину.
Напомним, при пожаре погибли двое мальчиков, 5 и 11 лет, и девочка, 7 лет. В семье воспитываются ещё четверо детей. Троим, 9, 12 и 14 лет, впоследствии потребовалась госпитализация. Полуторогодовалый ребёнок не пострадал.
Уголовное дело с утвержденным обвинением уже передали в Белоярский районный суд.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мужчине вменяют часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Согласно материалам дела, он построил дом, в котором проживала семья, самостоятельно, и самостоятельно провёл провода, не имея специального образования и знаний. Кроме того, по версии следствия, мужчина знал, что проводка в туалете, откуда начался пожар, неисправна, но ничего не делал с этим. Сейчас отец признает свою вину.
Напомним, при пожаре погибли двое мальчиков, 5 и 11 лет, и девочка, 7 лет. В семье воспитываются ещё четверо детей. Троим, 9, 12 и 14 лет, впоследствии потребовалась госпитализация. Полуторогодовалый ребёнок не пострадал.
Уголовное дело с утвержденным обвинением уже передали в Белоярский районный суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска
27 ноября 2025
27 ноября 2025
Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
02 декабря 2025
02 декабря 2025