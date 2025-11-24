Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области запустили акцию с напоминанием о важности ежегодной маммографии

09.00 Понедельник, 1 декабря 2025
Татьяна Савинова отмечает, что при ранней диагностике рак груди можно выявить на бессимптомных стадиях, фото: ДИП области
В Свердловской области стартовал флешмоб, который напоминает женщинам о важности ежегодной маммографии после 40 лет. Акцию приурочили ко Дню матери. Инициатором выступило региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, пройти маммографию можно бесплатно в рамках диспансеризации – как в поликлиниках, так и на профилактических акциях. Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что рак молочной железы занимает лидирующие позиции по заболеваемости у женщин, но повышение доступности диагностики позволяет выявлять опухоли на ранних бессимптомных стадиях. Она призвала женщин проходить обследование ежегодно и подчеркнула, что сама следует этой рекомендации.

Каждой участнице флешмоба предлагается разместить фото с табличкой «#ЯПРОШЛА». Завершится акция 6 декабря в ТРЦ «Веер Молл», где женщины до 40 лет смогут пройти УЗИ груди, а старше 40 – маммографию. Дополнительно будут доступны другие скрининги.

С начала 2025 года маммографию прошли 277 тысяч жительниц региона. Выявлено около 490 случаев рака груди, причём в 78,6% случаев заболевание диагностировали на ранних стадиях.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
