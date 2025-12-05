В Свердловской области прогнозируют сложные условия на дорогах из-за снегопада

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По прогнозу синоптиков, 7 декабря в Свердловской области ожидается сильный снег и ухудшение видимости. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России по Свердловской области.Сотрудники ведомства предупреждают, что в такие условия возможны затруднения в движении и повышение аварийности на дорогах. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость, а при попадании в плотный снегопад перестроиться в правый ряд и включить аварийную сигнализацию.Пешеходам советуют ограничить передвижение, особенно в часы наиболее интенсивных осадков. В случае происшествий и аварийных ситуаций специалисты МЧС предлагают сразу обращаться по телефонам пожарно-спасательной службы «101» или по номеру экстренных служб «112».