В Свердловской области почти все дети у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми
В Свердловской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано на 20% меньше новых случаев ВИЧ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном Центре СПИДа . По данным медиков, жители по-прежнему активно проходят тестирование – в 2025 году обследование уже прошли 35% населения области.
Снижение первичной заболеваемости в регионе связывают с межведомственным подходом: в профилактическую работу вовлечены структуры здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и молодёжной политики.
Кроме того, как заявили в центре, 90% пациентов с ВИЧ в регионе получают современные антиретровирусные препараты, что помогает сохранять здоровье и улучшать обстановку в целом. Среди значимых достижений – работа с будущими мамами: в 2025 году 99,3% детей, рождённых у ВИЧ-положительных женщин, появились на свет без инфекции.
«Для сотрудников Центра СПИДа борьба с инфекцией – работа каждого дня. Но 1 декабря – особая дата. Это время подвести итоги и отметить вклад уральского здравоохранения в борьбу с инфекцией, которая ещё двадцать лет назад казалась непобедимой», – подчеркнула главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.
Напомним, что провериться на ВИЧ анонимно и бесплатно можно сегодня на площади 1905 года.
