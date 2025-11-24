ГИБДД проверит зимние горки в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 декабря 2025 года стартовал рейд «Горка», он продлится до 1 марта 2026 года. В ГИБДД столицы Урала заявляют, что зимой растёт число происшествий с детьми, которые скатываются с горок или наледей на проезжую часть либо играют на снежных валах у дороги.Сообщается, что инспекторы будут ежедневно контролировать популярные места зимних игр, проверят территории возле ледовых городков и будут требовать у коммунальных служб убирать опасные спуски, ведущие к дороге. В школах проведут короткие инструктажи для детей, родителей и педагогов о безопасном переходе проезжей части в зимний период.Жителей просят сообщать об опасных горках, насыпях и наледях, по которым дети могут выехать на дорогу. Информацию принимают по телефону 02 (102) или в управляющих компаниях, которые обязаны обработать такие участки противогололёдными материалами.В ГИБДД напоминают, что родителям нужно внимательно следить за зимним досугом детей. При переходе дороги ребёнка рекомендуется держать за руку. Если малыша везут на санках, его нужно высадить перед переходом, убедиться в безопасности и только потом идти через проезжую часть.