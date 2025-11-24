Возрастное ограничение 18+
ГИБДД проверит зимние горки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 1 декабря 2025 года стартовал рейд «Горка», он продлится до 1 марта 2026 года. В ГИБДД столицы Урала заявляют, что зимой растёт число происшествий с детьми, которые скатываются с горок или наледей на проезжую часть либо играют на снежных валах у дороги.
Сообщается, что инспекторы будут ежедневно контролировать популярные места зимних игр, проверят территории возле ледовых городков и будут требовать у коммунальных служб убирать опасные спуски, ведущие к дороге. В школах проведут короткие инструктажи для детей, родителей и педагогов о безопасном переходе проезжей части в зимний период.
Жителей просят сообщать об опасных горках, насыпях и наледях, по которым дети могут выехать на дорогу. Информацию принимают по телефону 02 (102) или в управляющих компаниях, которые обязаны обработать такие участки противогололёдными материалами.
В ГИБДД напоминают, что родителям нужно внимательно следить за зимним досугом детей. При переходе дороги ребёнка рекомендуется держать за руку. Если малыша везут на санках, его нужно высадить перед переходом, убедиться в безопасности и только потом идти через проезжую часть.
