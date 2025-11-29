В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли





— пишет поисково-спасательный отряд Следите за нашими анонсами и присоединяйтесь к отряду, вместе мы сможем больше,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, в ноябре 2025 года было зарегистрировано 108 заявок на поиск пропавших людей. Из них 76 человек нашли живыми, четверо — погибли. Родных удалось найти в 7 случаях, 13 человек остаются ненайденными.В отчёте также указано, что 6 заявок остаются неподтверждёнными, а одно обращение передали программе «Жди меня». По сравнению с ноябрём 2024 года количество заявок выросло на 20 процентов. В «ЛизаАлерт» отмечают, что рост обращений связан с тем, что о работе отряда узнаёт всё больше людей, что повышает шанс оперативного поиска.При этом увеличивающееся число заявок значительно повышает нагрузку на добровольцев. Волонтёры «ЛизаАлерт» поясняют, что зимний период посвящён обучению новых участников. В отряде напоминают, что помощь нужна в разных направлениях — от работы в соцсетях до участия в поисках и взаимодействия с родственниками пропавших.