В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, в ноябре 2025 года было зарегистрировано 108 заявок на поиск пропавших людей. Из них 76 человек нашли живыми, четверо — погибли. Родных удалось найти в 7 случаях, 13 человек остаются ненайденными.
В отчёте также указано, что 6 заявок остаются неподтверждёнными, а одно обращение передали программе «Жди меня». По сравнению с ноябрём 2024 года количество заявок выросло на 20 процентов. В «ЛизаАлерт» отмечают, что рост обращений связан с тем, что о работе отряда узнаёт всё больше людей, что повышает шанс оперативного поиска.
При этом увеличивающееся число заявок значительно повышает нагрузку на добровольцев. Волонтёры «ЛизаАлерт» поясняют, что зимний период посвящён обучению новых участников. В отряде напоминают, что помощь нужна в разных направлениях — от работы в соцсетях до участия в поисках и взаимодействия с родственниками пропавших.
