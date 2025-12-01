Возрастное ограничение 18+
Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
Фото: прокуратура Свердловской области
Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 40-летнего Александра Лобунского. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчину обвиняют по пп. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, утром 1 декабря на перекрёстке улиц Чкалова и Карла Маркса в посёлке Новоуткинск Лобунский, не имея водительских прав и находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «Форд Фьюжен». На пешеходном переходе он сбил девочку 2011 года рождения, направлявшуюся к остановке школьного автобуса. От полученных травм школьница погибла.
В судебном заседании прокурор отметил, что обвиняемому вменяется особо тяжкое преступление. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, следствие считает, что Лобунский может скрыться или помешать расследованию. Суд согласился с доводами стороны обвинения и постановил заключить мужчину под стражу на два месяца, до 1 февраля.
По информации Е1.ru, во время заседания Лобунский просил оставить его на свободе под подпиской о невыезде и заявил о намерении отправиться на СВО. По словам защитника, сразу после ДТП мужчина направился в военкомат.
Сегодня жители Новоуткинска прощаются с погибшей школьницей. Как сообщает Е1.ru, на церемонию пришли многие жители посёлка, а на месте трагедии появился стихийный мемориал.
