40 производителей мебели стали лауреатами премии Авито
Фото: Вечерние ведомости
Авито объявил победителей ежегодной премии «Мебель года» для российских производителей мебели и товаров для дома.
На конкурс поступило почти 1000 заявок, из которых 40 компаний стали лауреатами в различных номинациях. Заявки на участие принимались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов.
Оценка участников учитывала дизайн, эргономику, экологичность материалов (упомянута в 40% шорт-листа) и инновации вроде ЧПУ-станков или умных механизмов (38% проектов). Среди победителей — А-А Mebel из Волгодонска (кухонная мебель, второй год подряд), А-М из Краснодара (гостиная и спальня), а также семейные студии Gatura и VELOUR WALL. Также в специальных номинациях отмечены «ВМмебель» из Петербурга (за добавления в избранное) и «SarСад» из Саратова (за продажи с доставкой).
Полный список победителей во всех номинациях доступен на сайте.
По словам руководителя категории «Мебель и интерьер» Никиты Ткачёва, цель премии – помочь построить доверительные отношениях между покупателями и производителями.
«Мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж», — сказал Никита Ткачёв.
По данным площадки, в ноябре 2025 года продажи мебели на платформе выросли на 9% по сравнению с октябрём, при этом новая мебель показала прирост в 12%, заняв 50% от общего объёма сделок. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера – на 38%, а также ламп и торшеров – на 22%. Замкнули тройку лидеров по продажам текстиль и ковры (+12%), а также показали рост продажи подставок и тумб (+9%) и кухонных гарнитуров (+6%).
