Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений





— отметил Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории – особенно молодой – первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке это – подлинники, архивные документы. В Автотеке – данные из более чем 2000 источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных. Для нас достижение отметки в 100 миллионов сформированных отчетов — это знак доверия от наших пользователей. И подтверждение того, что наш сервис отвечает их потребностям,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. При этом их доля среди новых посетителей составила 52,2%. Данные сервиса Авито Авто подтверждают похожий тренд: в 2025 году доля пользователей 18–24 лет, проверяющих историю автомобилей с пробегом, выросла на 75% и достигла 21% от общей аудитории. За последние пять лет доля таких проверок, выполняемых этой возрастной группой, увеличилась на 82%, достигнув 20% от всех проверок на платформе.Статистика показывает, что молодое поколение стремится получать информацию из достоверных источников, используя ее для формирования ответственности и осознанности при принятии важных решений, включая выбор автомобиля с пробегом. Эти тенденции стали основой совместного проекта Автотеки и Российской государственной библиотеки. Проект объединяет исторические и современные материалы: в холле библиотеки представлена инсталляция «Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее», где соседствуют инструкции ГАИ 1930-х годов, схемы приборов из советских методичек и современные отчеты об истории автомобилей от Автотеки.Концепция инсталляции демонстрирует, как менялись процесс проверки машин и сами автомобили за прошедший век. В экспозиции можно увидеть архивные объявления, ценники, справочники по моделям, а также отчеты Автотеки с интерактивными схемами повреждений и отметками о ДТП.