К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий

В 2029 году Свердловская государственная детская филармония отметит свой 50-летний юбилей. К этой знаменательной дате в Екатеринбурге планируют отреставрировать не основное (недавно уже ремонтировавшееся) здание заведения, а второе, расположенное по соседству.Объектом реставрационных работ станет исторический дом купцов Яковлевых — Борчанинова, как и основное здание детской филармонии, расположенный на улице 8 Марта, но под номером 18. В своё время здесь проходили занятия хорового и инструментального отделений детской филармонии. Однако 18 лет назад здание признали аварийным, и его использование стало невозможным.Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, на работы уже запланировано выделить около 330 миллионов бюджетных рублей. Проект подразумевает восстановление исторических интерьеров первого и второго этажей усадьбы. Также планируется замена всей кровли и изношенных инженерных сетей. В подкровельном пространстве создадут дополнительный этаж, который будет использоваться для современных репетиционных и учебных классов. В здании планируют оформить музыкальную гостиную с концертным органом.Авторский и технический надзор за всеми работами поручен Екатеринбургской специальной научно-реставрационной проектной мастерской. Планируется, что активная фаза реставрации займёт около двух лет. Завершить все работы и открыть обновленное здание намерены в 2028 году, то есть, ещё до юбилея детской филармонии.Для справки: усадьба была построена в первой половине 19-го века. Изначально она принадлежала купцу 2-й гильдии С.Н. Яковлеву. В 1859 году на месте одного из флигелей была возведена каменная одноэтажная лавка, а главный дом и второй флигель были объединены в одно здание. Позже усадьба была продана купцу и фабриканту А.Е. Борчанинову. Новый хозяин провёл значительную реконструкцию и расширил строение, пристроив к нему дворовой фасад.