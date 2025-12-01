Свердловская область вошла в топ регионов России по числу пользователей нейросетей

«Свердловская область – один из крупнейших технологических регионов России, и рост интереса к инструментам генеративного ИИ это подтверждает. Мы видим устойчивое увеличение числа пользователей как среди молодых специалистов, так и среди взрослых – ИИ активно применяют в учёбе, бизнесе, творчестве и повседневных задачах», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловская область оказалась среди десятки российских регионов с самым активным использованием инструментов генеративного ИИ. Такие данные приводят МТС AdTech и «Медиалогия» в совместном исследовании.По оценке аналитиков, 27% жителей Екатеринбурга применяют нейросети для личных задач. Столько же используют их и в быту, и в работе. Ещё 13% обращаются к ИИ только в профессиональных целях, а треть опрошенных не пользуются подобными сервисами.Среди пользователей по всей стране 53% составляют женщины и 47% мужчины. Активнее других с ИИ работают молодые люди до 24 лет и россияне 35–44 лет. В возрастной группе 55+ нейросети регулярно использует каждый десятый.Свердловская область, судя по исследованию, повторяет общероссийские тенденции – интерес к цифровым сервисам растёт как среди молодых специалистов, так и среди старшего поколения.Согласно исследованию, россияне проводят около пяти минут в текстовых чат-ботах и примерно 13 минут при создании изображений. В числе наиболее популярных сервисов 2025 года называются Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум». Каждый второй пользователь предпочитает отечественные решения. Среди зарубежных лидирует DeepSeek, среди российских — Alice AI. В соцсетях чаще других упоминался ChatGPT.Если в 2023 году на одного пользователя приходилось в среднем 1,18 нейросети, то в 2025 году показатель вырос до 1,40. Большинство пользователей закрепляются за одним–двумя основными сервисами.Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 миллионов россиян в нейросетевые сервисы через браузеры и официальные приложения. Данные «Медиалогии» включают публикации из крупных русскоязычных соцсетей и учитывают только посты с указанным городом проживания автора.