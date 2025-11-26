Спрос на обогреватели в Екатеринбурге подскочил на 26% в ноябре

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жители активнее закупают обогреватели – по данным площадки Авито, продажи таких устройств в ноябре выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. На новые модели пришлось 68% всех сделок, сообщили аналитики сервиса.Чаще всего екатеринбуржцы выбирают кварцевые обогреватели – на них пришлось 24% продаж. Спрос на такие устройства увеличился на 66%, средняя цена новых моделей составила около 2 000 рублей.Масляные обогреватели заняли второе место (16% сделок). Их чаще приобретают для квартир и офисов, в среднем такие модели стоили 2 000 рублей. Продажи выросли на 3%.Газовые обогреватели оказались на третьем месте (8% продаж). Ими пользуются на верандах, террасах и в помещениях с хорошей вентиляцией. За месяц спрос на них увеличился на 70%, средняя стоимость достигла 17 000 рублей.Далее следуют тепловентиляторы (8% продаж). Их используют для точечного обогрева небольших помещений. По данным Авито, спрос вырос на 89%, а средняя цена составила 14 000 рублей.Инфракрасные модели заняли пятое место (5% продаж). Они направленно прогревают поверхности и людей, не расходуя лишнюю энергию на воздух. Продажи выросли на 67%, средняя стоимость — 3 000 рублей.Кроме того, растёт интерес и к электрическим обогревателям (также 5% продаж). Их покупали на 37% чаще, чем месяцем ранее, средняя цена новых устройств достигла 13 000 рублей.