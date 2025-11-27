На трассе Пермь — Екатеринбург перекроют движение из-за установки пешеходного перехода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области на автодороге Р-242 (Пермь — Екатеринбург) в районе 299+936 километра планируются краткосрочные работы по установке модульного пешеходного перехода, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Движение будет полностью перекрыто в ночные часы 30 ноября с 23.00 до 23.40 и 1 декабря с 01.00 до 01.40 и с 03.00 до 03.40.Специалисты просят водителей заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим, а также дистанцию до других автомобилей. Ограничение затронет все транспортные потоки на участке во время проведения работ.Актуальную информацию о перекрытии и состоянии дороги можно уточнить по телефону 8-800-200-63-06.