Экспертиза не выявила культурный слой у старинной плотины на Ольховке в Екатеринбурге

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Историко-культурная экспертиза не обнаружила археологических находок на участке возле плотины на реке Ольховке, где в 2026 году планируют начать масштабное благоустройство. Об этом говорится в выводах исследования, проведённого ООО «Научный центр „Топос“» по заказу ООО «Строительное проектирование „Куб“».По данным экспертов, работы проходили с 24 по 26 ноября 2025 года. На территории, которая отводится под проект «Благоустройство набережной рек Исети и Ольховка от дома №11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова…», не обнаружено исторически ценных артефактов. Специалисты утверждают, что на участке отсутствуют объекты, внесённые в реестр культурного наследия, а также выявленные или обладающие признаками ОКН.Плотина на Ольховке при этом остаётся единственным сохранившимся сооружением XIX века в этой части города. Она была построена в 1824–1826 годах, рядом стояла загородная дача начальника Уральских горных заводов Владимира Глинки. Сама плотина имеет федеральный охранный статус и не входит в зону предстоящих работ.Проект благоустройства набережной в районе Ольховки ранее занял первое место в рейтинговом голосовании ФКГС. Однако во время презентации губернатору Денису Паслеру часть решений не понравилась, и после его замечаний документ корректировали. Реализацию проекта планируют начать в 2026 году.