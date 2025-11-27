Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 1 декабря, в Нижнем Тагиле на улице Верхняя Черепанова 84-летний водитель Lada Granta сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП школьницу с травмами увезли в детскую городскую больницу. В разговоре с сотрудниками полиции она рассказала, что стала переходить дорогу, когда увидела остановившийся автомобиль на первой полосе, но не ожидала, что водитель, ехавший по второй полосе, не будет останавливаться.
Установлено, что у водителя Lada 47 лет стажа. В 2025 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На него составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
Напомним, что вчера в Новоуткинске насмерть сбили 14-летнюю школьницу, когда она вышла на пешеходный переход.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП школьницу с травмами увезли в детскую городскую больницу. В разговоре с сотрудниками полиции она рассказала, что стала переходить дорогу, когда увидела остановившийся автомобиль на первой полосе, но не ожидала, что водитель, ехавший по второй полосе, не будет останавливаться.
Установлено, что у водителя Lada 47 лет стажа. В 2025 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На него составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
Напомним, что вчера в Новоуткинске насмерть сбили 14-летнюю школьницу, когда она вышла на пешеходный переход.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
28 ноября 2025
28 ноября 2025