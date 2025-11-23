Возрастное ограничение 18+
О перепадах температуры от +4°C до -11°C предупреждают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на наступление первого зимнего месяца в Свердловской области прогнозируются плюсовые температуры. Синоптики предупреждают о перепадах от +4°C днём до -11°C ночью.
В понедельник, 1 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -3...+2°C, на севере -6...-1°C; днём -1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью 0...+2°C, днём +1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6...-1°C, в горах до -11°C; днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 3 декабря, в области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ночью -5...0°C, днём -3...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице небольшой мокрый снег, ночью -2...0°C, днём 0...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
