Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую

10.54 Пятница, 28 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге фельдшер по ошибке констатировала смерть 83-летней женщины и оформила разрешение на вывоз тела. Заметили, что бабушка жива сотрудники ритуальной службы, которые забирали «труп». Пенсионерку госпитализировали, но через несколько дней она скончалась, уже по-настоящему, и внучка усопшей обратилась в суд.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, внучка навещала свою бабушку пару раз в месяц, но в конце октября прошлого года, когда она пришла вновь, не смогла попасть в квартиру. Тогда девушка вызвала слесаря, а потом и скорую, когда увидела бабушку, лежащую на полу в ванной без признаков жизни. Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 не смогла понять, что женщина была ещё жива, что стало поводом для обращения в суд после её смерти. Выяснилось, что пенсионерка перенесла инсульт и длительное время была обездвижена.

Внучка подала иск о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение. В суде представители больницы настаивали на том, что часть вины лежит на внучке, которая могла бы вызвать скорую раньше, если бы чаще навещала бабушку.

«Для установления всех обстоятельств дела судом была назначена посмертная судебно-медицинская документальная экспертиза. Её выводы показали, что прямая причинно-следственная связь между действиями фельдшера и летальным исходом – отсутствует. Невыявление медиком признаков жизни пациентки повлекло за собой лишь отсроченную госпитализацию»,

– пояснили в пресс-службе.


Выслушав позиции сторон, суд пришёл к выводу, что фельдшер приняла не все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи, и частично удовлетворил иск, учтя то, что пожилую родственницу надолго оставляли без должного внимания и ухода, а также не помогали ей погасить задолженность по коммунальным платежам.

Суд обязал больницу выплатить моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей и компенсировать расходы на погребение на сумму 24 789 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет
25 ноября 2025
Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор
20 ноября 2025
Новоуральская больница выплатит 1 миллион рублей сыну погибшей в пожаре пациентки
21 ноября 2025
К четырём годам колонии приговорили студента за хищение 542 тысяч рублей у пенсионерки в Верхней Пышме
26 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:41 С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов
12:23 Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
12:12 В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
11:51 Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
10:54 В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
10:14 Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры
10:10 Экс-начальницу верхнепышминского отделения почты признали виновной в присвоении лотерейных билетов
09:43 С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
09:22 «Авито Недвижимость» зафиксировала рост заявок и одобрений ипотеки в октябре
09:20 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про прекращение выплат участникам боевых действий
22:19 Врачи четырёх свердловских больниц спасали от удушья годовалого младенца
21:26 Поездка за дровами закончилась гибельно для жителя Нижнесергинского района
20:53 Упавший в Нижнем Тагиле подросток облегчит казну коммерсантов на 300 тысяч рублей
20:25 Студенты УрГАХУ разработали план реставрации многострадальной гостиницы «Мадрид»
20:04 На «Кинопробе» в Екатеринбурге ретроспективой отметят юбилей советского мультипликатора
18:53 Посвящённую подвигу металлургов стелу «Город трудовой доблести» открыли в Верхней Пышме
17:09 Жителя Режа обвиняют в хищении электричества на 8,5 миллиона рублей
16:30 У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Минприроды
16:01 В Артёмовском немолодой водитель сбил пожилого пешехода на «зебре»
15:44 Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» оставили в СИЗО
15:32 Более 34 миллионов рублей взыскали с жителя Тугулымского района за незаконную рубку леса
15:20 Водителей предупреждают о дорожных работах на обходе Белоярского 28 ноября
14:48 Сотрудники МЧС предупреждают жителей Свердловской области об опасности тонкого льда
14:38 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве 2008 года «решалу» оставили под стражей
12:38 В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска
12:18 Из Верхнесергинского водохранилища достали труп мужчины
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
12:41 С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов
12:23 Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
12:12 В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
11:51 Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
10:54 В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
10:14 Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры
10:10 Экс-начальницу верхнепышминского отделения почты признали виновной в присвоении лотерейных билетов
09:43 С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
09:22 «Авито Недвижимость» зафиксировала рост заявок и одобрений ипотеки в октябре
09:20 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про прекращение выплат участникам боевых действий
22:19 Врачи четырёх свердловских больниц спасали от удушья годовалого младенца
21:26 Поездка за дровами закончилась гибельно для жителя Нижнесергинского района
20:53 Упавший в Нижнем Тагиле подросток облегчит казну коммерсантов на 300 тысяч рублей
20:25 Студенты УрГАХУ разработали план реставрации многострадальной гостиницы «Мадрид»
20:04 На «Кинопробе» в Екатеринбурге ретроспективой отметят юбилей советского мультипликатора
18:53 Посвящённую подвигу металлургов стелу «Город трудовой доблести» открыли в Верхней Пышме
17:09 Жителя Режа обвиняют в хищении электричества на 8,5 миллиона рублей
16:30 У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Минприроды
16:01 В Артёмовском немолодой водитель сбил пожилого пешехода на «зебре»
15:44 Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» оставили в СИЗО
15:32 Более 34 миллионов рублей взыскали с жителя Тугулымского района за незаконную рубку леса
15:20 Водителей предупреждают о дорожных работах на обходе Белоярского 28 ноября
14:48 Сотрудники МЧС предупреждают жителей Свердловской области об опасности тонкого льда
14:38 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве 2008 года «решалу» оставили под стражей
12:38 В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска
12:18 Из Верхнесергинского водохранилища достали труп мужчины
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK