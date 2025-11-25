Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге фельдшер по ошибке констатировала смерть 83-летней женщины и оформила разрешение на вывоз тела. Заметили, что бабушка жива сотрудники ритуальной службы, которые забирали «труп». Пенсионерку госпитализировали, но через несколько дней она скончалась, уже по-настоящему, и внучка усопшей обратилась в суд.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, внучка навещала свою бабушку пару раз в месяц, но в конце октября прошлого года, когда она пришла вновь, не смогла попасть в квартиру. Тогда девушка вызвала слесаря, а потом и скорую, когда увидела бабушку, лежащую на полу в ванной без признаков жизни. Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 не смогла понять, что женщина была ещё жива, что стало поводом для обращения в суд после её смерти. Выяснилось, что пенсионерка перенесла инсульт и длительное время была обездвижена.
Внучка подала иск о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение. В суде представители больницы настаивали на том, что часть вины лежит на внучке, которая могла бы вызвать скорую раньше, если бы чаще навещала бабушку.
Выслушав позиции сторон, суд пришёл к выводу, что фельдшер приняла не все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи, и частично удовлетворил иск, учтя то, что пожилую родственницу надолго оставляли без должного внимания и ухода, а также не помогали ей погасить задолженность по коммунальным платежам.
Суд обязал больницу выплатить моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей и компенсировать расходы на погребение на сумму 24 789 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, внучка навещала свою бабушку пару раз в месяц, но в конце октября прошлого года, когда она пришла вновь, не смогла попасть в квартиру. Тогда девушка вызвала слесаря, а потом и скорую, когда увидела бабушку, лежащую на полу в ванной без признаков жизни. Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 не смогла понять, что женщина была ещё жива, что стало поводом для обращения в суд после её смерти. Выяснилось, что пенсионерка перенесла инсульт и длительное время была обездвижена.
Внучка подала иск о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение. В суде представители больницы настаивали на том, что часть вины лежит на внучке, которая могла бы вызвать скорую раньше, если бы чаще навещала бабушку.
«Для установления всех обстоятельств дела судом была назначена посмертная судебно-медицинская документальная экспертиза. Её выводы показали, что прямая причинно-следственная связь между действиями фельдшера и летальным исходом – отсутствует. Невыявление медиком признаков жизни пациентки повлекло за собой лишь отсроченную госпитализацию»,
– пояснили в пресс-службе.
Выслушав позиции сторон, суд пришёл к выводу, что фельдшер приняла не все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи, и частично удовлетворил иск, учтя то, что пожилую родственницу надолго оставляли без должного внимания и ухода, а также не помогали ей погасить задолженность по коммунальным платежам.
Суд обязал больницу выплатить моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей и компенсировать расходы на погребение на сумму 24 789 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию