Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области цены на огурцы продолжают неумолимо расти. Свердловскстат сообщает, что килограмм огурцов подорожал на 4,59% и теперь стоит 195 рублей 92 копейки.
Такие данные приводит служба статистики на 1 декабря 2025 года. Напомним, две недели назад килограмм огурцов можно было купить за 170 рублей, а полтора месяца назад – и вовсе за 120 рублей 30 копеек.
Однако есть и положительные тенденции: средняя цена на килограмм помидоров, по данным ведомства, за неделю снизилась на 3,25% и составила 234 рубля 90 копеек. При этом две недели назад килограмм можно было купить за 230 рублей 72 копейки.
С другими популярными «овощными» позициями ситуация сильно не изменилась: капуста подорожала до 33 руб. 51 коп. (две недели назад 31 руб. 59 коп.); морковь – до 44 руб. 05 коп. (42 руб. 52 коп); лук – до 36 руб. 81 коп. (36 руб. 37 коп); картофель – до 35 руб. 05 коп. (34 руб. 61 коп); свёкла – до 33 руб. 50 коп (32 руб. 94 коп.).
