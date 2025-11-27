Возрастное ограничение 18+
Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
Иллюстрация: «Уралуправтодор»
«Уралуправтодор» предупреждает водителей о работах по строительству и реконструкции обхода Белоярского, участка трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе села Малобрусянское, из-за которого изменится схема движения.
Как пояснили дорожники, движение со стороны Екатеринбурга в сторону Заречного и при выезде из Малобрусянского в сторону Екатеринбурга будет осуществляться «по полосе с двухсторонним движением и перепуску на временном светофорном объекте км 0+682».
Уточнить информацию о схеме движения можно по телефону 8-800-200-63-068.
