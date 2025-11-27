Возрастное ограничение 18+

Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское

12.27 Вторник, 2 декабря 2025
Иллюстрация: «Уралуправтодор»
«Уралуправтодор» предупреждает водителей о работах по строительству и реконструкции обхода Белоярского, участка трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе села Малобрусянское, из-за которого изменится схема движения.

Как пояснили дорожники, движение со стороны Екатеринбурга в сторону Заречного и при выезде из Малобрусянского в сторону Екатеринбурга будет осуществляться «по полосе с двухсторонним движением и перепуску на временном светофорном объекте км 0+682».

Уточнить информацию о схеме движения можно по телефону 8-800-200-63-068.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
