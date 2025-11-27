Возрастное ограничение 18+
Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Самопровозглашённому лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга, руководителю «Центра культуры, молодёжи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаеву избрали меру пресечения.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга постановил поместить его в СИЗО до 31 января 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мустафаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ.
О возможных претензиях силовиков к Видади Мустафаеву мы писали тут.
Также напомним, агентство «Азери-Пресс» (APA) со ссылкой на источники, близкие к Госкомитету Азербайджана по работе с диаспорой, утверждало, что Видади Мустафаев «не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре». До этого сообщалось, что его «избрали на роль лидера старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев».
