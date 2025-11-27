Возрастное ограничение 18+

Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения

10.06 Четверг, 4 декабря 2025
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Самопровозглашённому лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга, руководителю «Центра культуры, молодёжи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаеву избрали меру пресечения.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга постановил поместить его в СИЗО до 31 января 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мустафаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ.

О возможных претензиях силовиков к Видади Мустафаеву мы писали тут.

Также напомним, агентство «Азери-Пресс» (APA) со ссылкой на источники, близкие к Госкомитету Азербайджана по работе с диаспорой, утверждало, что Видади Мустафаев «не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре». До этого сообщалось, что его «избрали на роль лидера старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» оставили в СИЗО
27 ноября 2025
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве 2008 года «решалу» оставили под стражей
27 ноября 2025
Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
28 ноября 2025
Владелицу центров для «трудных подростков» отправили под стражу, один из центров находился под Екатеринбургом
29 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
15:40 Бывшего сотрудника полиции из Невьянска приговорили к пяти годам колонии за получение взятки
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
14:25 Треть жителей УрФО планирует покупку загородного жилья в ближайший год
14:10 Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
13:42 Жители Екатеринбурга могут помочь спасти дом Топоркова от сноса
12:54 В Свердловской области на этой неделе возможны сбои вещания радио и ТВ
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
15:40 Бывшего сотрудника полиции из Невьянска приговорили к пяти годам колонии за получение взятки
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
14:25 Треть жителей УрФО планирует покупку загородного жилья в ближайший год
14:10 Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
13:42 Жители Екатеринбурга могут помочь спасти дом Топоркова от сноса
12:54 В Свердловской области на этой неделе возможны сбои вещания радио и ТВ
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK