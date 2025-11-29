В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысертском районе ищут 15-летнюю Софью Бабешко. Она пропала накануне, 3 декабря. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «Прорыв».Девочка ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-зелёными глазами и светло-русыми длиной до плеч волосами. Была одета в серую куртку с капюшоном, белые ботинки, чёрные джинсы и серую толстовку с капюшоном. С собой у неё была чёрная круглая сумка.В розыске пропавшей участвуют сотрудники сысертского отдела полиции. Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону: +7(34374)6-83-81.