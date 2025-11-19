Возрастное ограничение 18+
Более двух тысяч тонн удобрений экспортировали из Свердловской области в Китай
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Из Свердловской области в Китай отправили более двух тысяч тонн торфогрунта – смеси торфа с добавлением песка и полезных элементов для растений. Поставку проконтролировал Россельхознадзор.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, согласно результатам лабораторной экспертизы отобранных образцов карантинных объектов в удобрениях не нашли, в связи с чем партия была допущена к экспорту.
«Каждая транспортная единица с подкарантинной продукцией сопровождалась фитосанитарным сертификатом согласно требованиям страны-импортёра»,
– сообщили в управлении.
