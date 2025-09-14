Возрастное ограничение 18+
Депутаты екатеринбургской гордумы упрекнули мэрию за экономию на охране школ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На заседании городской думы Екатеринбурга возмутились маленькими, по мнению некоторых депутатов, расходами на охрану школ и детских садов.
По данным директора департамента финансов Юлии Медведевой, в 2025 году на охрану было запланировано 78 миллионов рублей. Депутат Александр Колесников выразил мнение, что этих средств недостаточно, и предложил увеличить оплату охраны за счёт городского бюджета, сообщает ЕАН.
Замглавы Анна Турунцева, отвечая на критику, заявила, что стоимость часа охраны рассчитывали на основе проверки, проведённой в прошлом году.
По данным директора департамента финансов Юлии Медведевой, в 2025 году на охрану было запланировано 78 миллионов рублей. Депутат Александр Колесников выразил мнение, что этих средств недостаточно, и предложил увеличить оплату охраны за счёт городского бюджета, сообщает ЕАН.
Замглавы Анна Турунцева, отвечая на критику, заявила, что стоимость часа охраны рассчитывали на основе проверки, проведённой в прошлом году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей
14 сентября 2025
14 сентября 2025
Суд Екатеринбурга отказал бывшему гендиректору «Титановой долины» в смягчении наказания
15 сентября 2025
15 сентября 2025
В жилом секторе Свердловской области стало на 10% меньше пожаров
22 сентября 2025
22 сентября 2025