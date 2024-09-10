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В Екатеринбурге обещают поднять зарплаты для школьных охранников
Фото: Владислав Постников
Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова заявила о необходимости поднять зарплаты школьным охранникам. По её словам, при нынешних тарифах ЧОПы работают себе в убыток, пишет ЕАН.
Сейчас охранникам платят из городского бюджета по 97 рублей 10 копеек в час. Компаниям это невыгодно. ЧОПы справедливо указывают, что это ниже себестоимости работы, и просят поднять плату до 218 рублей час. «Мы понимаем, что это очень высокая стоимость. Но она была определена с учётом коммерческих предложений и изучения стоимости в городах Свердловской области и других регионов. Это наша большая проблема, мы делаем на ней акцент», – пояснила Гумбатова.
Напомним, в Челябинске 16 сентября 13-летний ученик с молотком напал на троих одноклассников и учителя в 68-й школе. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
Сейчас охранникам платят из городского бюджета по 97 рублей 10 копеек в час. Компаниям это невыгодно. ЧОПы справедливо указывают, что это ниже себестоимости работы, и просят поднять плату до 218 рублей час. «Мы понимаем, что это очень высокая стоимость. Но она была определена с учётом коммерческих предложений и изучения стоимости в городах Свердловской области и других регионов. Это наша большая проблема, мы делаем на ней акцент», – пояснила Гумбатова.
Напомним, в Челябинске 16 сентября 13-летний ученик с молотком напал на троих одноклассников и учителя в 68-й школе. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
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