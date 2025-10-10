Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские власти обещают увеличить расходы на охрану школ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Константин Шевченко пообещал, что мэрия увеличит расходы на школьную охрану, сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
По данным ресурса, конкретные суммы назовут на совещании по корректировке бюджета на четвёртый квартал 2025 года в течение двух недель.
Ранее депутаты обвинили мэрию в экономии на охране школ и детских садов. В 2025 году на это неё было запланировано 78 миллионов рублей. По мнению депутата Александра Колесникова, этого недостаточно.
