Пятерых «зацеперов» вместе с родителями вызвали на комиссию в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге поймали пятерых «зацеперов» и вместе с их законными представителями вызвали на комиссию в администрацию Чкаловского района. На встречу также пришли представители полиции и прокуратуры.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, только одна мать заявила, что не против таких «развлечений» ребёнка. Другие родители и опекуны признались, что не справляются с детьми и не могут повлиять на их поведение.
Среди подростков, вызванных на комиссию, был 16-летний юноша, у которого, как сообщили в полиции, изъяли пневматический пистолет, из которого стреляли в водителя трамвая. Однако в МВД заявили, что основной причиной вызывать подростка в районную администрацию стали его плохие оценки и пропуски занятий. О поведении в транспорте с ним поговорили заодно.
Напомним, на конечной остановке трамвайного маршрута №15 в районе Вторчермета в водителя выстрелил подросток. После этого было возбуждено уголовное дело. С того момента водители трамваев боятся ездить в этот район. Также после этого случая власти Екатеринбурга обратились в полицию с просьбой усилить патрулирования в наиболее криминогенных районах.
